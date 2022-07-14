BWF超級500系列新加坡羽球公開賽，世界排名第4的台灣男雙組合李洋／王齊麟，於16強賽對上中國大陸今年1月才開始合作，目前世界第78名何濟霆／周昊東，是兩邊人馬首次在BWF巡迴賽過招就大戰3局，終場「麟洋」18比21、23比21、14比21落敗。

李洋、王齊麟在上一站馬來西亞大師賽賽前確診新冠肺炎退賽，經過一周休息，本周康復出賽，首輪僅花24分鐘直落二輕取挪威對手晉級，第二輪迎戰何濟霆／周昊東。

首局雙方首局就打得激烈，分差不超過3分，不過李洋／王齊麟大部分時間處於落後劣勢，兩人賣力在中後段兩度逼平分數，不過該局尾聲一些失誤，讓「麟洋」失去先拿一局的機會。

第2局李洋／王齊麟在失誤的控制上還是需要調整，以8比11進入技術暫停休息，休息前李洋再度練了一下發球，不過「麟洋」這局4比4平手後被對手連拿2分超前後就一直落後，該局尾聲「麟洋」靠著連搶4分的氣勢追到只剩1分差，隨後在對手先出現賽末點的情況下，「麟洋」硬是將比賽逼到「丟士」，且反以22比21出現局末點，「麟洋」趁勢拿下這局，讓戰線延長到第3局。

決勝局中段中國大陸組合拉開分差，李洋／王齊麟兩度落後達8分，「麟洋」雖在對手20比12出現賽末點下救回2分，可惜仍無法演出逆轉，本季目前尚未有冠軍到手，最好成績是8強，目前連續3站賽事止步16強。