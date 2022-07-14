房價持續走揚，1111人力銀行盤點營建類7大職務顯示，求才廠商開出的線上職缺數達2.8萬個工作機會，較去年同期成長15％，人力需求和房市成長呈正比，營建不動產業的缺工現象依然未解；缺工情況下，工地品管員、土木工程師等，入行起薪可談到4.2萬元的水準；而裝修市場也火熱，有經驗的師傅工資三級跳，有業者祭出日薪3000元急搶人。

1111人力銀行網路事業群總經理張篆楷表示，盤點工作資歷1-3年，薪資最高的職務分別是工地主任、工地品管員、土木工程師，入行起薪至少介於4萬2千元到4萬7千元之間。

工地主任主要的工作內容包括，與施工者協商，確定施工計畫、水準及程序，並於施工期間運用其專業知識監督工程，向建築師或土木工程師報告進度及施工狀況以及工地現場安衛執行及查核。擔任工地主任責任並不輕，除了需要高度專業技能外，也極仰賴豐富的現場經驗，因此入行起薪將近4萬7千元，資歷7年以上者，薪資突破6萬元亦不少見。

觀察工地品管員一職，工作內容包括工地品管計畫的擬定，辦理品管教育訓練以及依照品管標準進行工程進度和施工品質監督，其專業性不言而喻，入行不到3年的薪約莫4.5萬元；土木工程師的職掌包括，依照業主需求完成平面設計圖，規劃工程時程、預算與成本的控管、人員與時間的掌控，按照規定的材料品質、尺寸、工期與契約要求進行施工，監督工程進度、工地現場驗收，其薪資成長驚人，資歷7年以上者，薪水可逼近6萬元，和入行不到三年比較起來，薪資成長37％幅度不低。

張篆楷表示，受到房價飆漲影響，不少人抱持著換房不如裝修的心態，加上新成屋裝潢需求，使得裝修市場火熱，裝潢工程人員供不應求，入行1至3年者，薪水約3.8萬元，7年以上者也有5.3萬元，若是經驗豐富的師傅，工資更是三級跳身價翻揚，就有業者祭出日薪3000元急搶人。

值得一提的是水電工程師，目前1111釋出近8千個工作機會，入行薪資將近4萬元。由於需求量大，近年更有勞工局職訓中心開設女性水電修繕課程，並開設配線職訓班，協助女性求職者積極搶攻就業市場。