豐原大道7段施工影響店家生意，市議員陳清龍接獲陳情前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市豐原區豐原大道7段正在進行備援管線工程，沿途20多戶居民及店家抱怨不僅進出不便，營業損失更讓他們叫苦連天，市議員陳清龍14日邀相關單位會勘。台水公司中區工程處副處長趙文燦允諾今天下午完成店家AC封塵，周六完工，讓店家早點恢復正常營運。

自來水公司中區工程處在豐原區進行「豐原大道環狀埋設幹管工程」，在豐原大道7段約200公尺路段開挖一條寬約4公尺寬及4.5公尺深的大溝，造成附近約20家住戶及汽車百貨、汽車修配廠、冷飲店等商家，汽車無法進出，交通不便。

市議員陳清龍接獲陳情後，今天上午邀集相關單位會勘。工程人員表示，事前曾張貼施工告示單，也進行臨房鑑定，4月開始打鋼軌，但7月初才封路。

汽車百貨業者張小姐抱怨說，當初告知做水管工程，以為只有1、2周，哪知一做就是2、3個月，附近居民及店家無路可進出，竟還叫他們逆向行駛，出了車禍誰要負責，每個月店租好幾萬，顧客也拒絕上門造成營業損失，不滿把他們當次等公民，大嘆回家的路很難。

台水公司中區工程處副處長趙文燦表示，該工程是為免民眾受停水之苦，進行備援管線的施作，以便日後可以調配供水，承坦施工告示及臨房鑑定時做得不夠細膩，未詳細告知住戶商家工程期程，允諾今天完成商家AC封塵，週六完工，讓商家可以早點恢復正常營業。