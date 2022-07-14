鑽石雙星大廈管委會成功取得95％住戶同意，平均每戶僅負擔11至15萬元，就能換得嶄新防水屋頂、牆面及電梯設備。（袁庭堯攝）

鑽石雙星大廈外牆採用仿石質複層塗料，相較於傳統材料，防水又不易脫落。（袁庭堯攝）

副市長林欽榮（中白衣者）表示，過去外牆施工常見的「二丁掛」工法，常導致磁磚牆面老舊後脫落、砸傷路人事件，管委會可透過補助計畫降低維修負擔。（袁庭堯攝）

鑽石雙星大廈11月即將完工，33年老屋外觀得以煥然一新。（高市都發局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市規模最大「整建維護」案例、鑽石雙星大廈11月即將完工，174戶住戶、每戶花費僅15萬元不到，33年老屋外觀得以煥然一新。都發局強調補助新制放寬，有利於高雄數千棟老舊公寓大廈更新，住戶不僅有住新房的感受，安全性、房價都能顯著提升，只要80％的區權人同意就可申請。

整建維護屬「都市更新發展計畫」一環，屬於自主更新，內政部營建署最新整建維護補助計畫5月新制上路，針對屋齡20年以上的公寓大廈，提供最高45％或地上總樓地板面積每平方公尺1000元工程補助費。管委會需協調所有住戶，放棄鐵窗、招牌等牆外物件，將冷氣室外機及管線重新整理美化，還得配合自籌至少55％的費用。

都發局表示，高市有13案整建維護案例，目前有4棟公寓大樓已完工，鑽石雙星大廈是高市規模最大整建維護案例，有169位所有權人、174位住戶，此次整維斥資4320萬元，政府補助1457萬元（33.74％），住戶自籌2863萬元（66.26％）。

大樓副主委蘇兆安表示，大廈整維前外觀雜亂老舊，還有外牆滲水及磁磚剝落等問題。管委會2014年起推動整維，爭取營建署的補助外也要說服住戶願意拆除鐵窗、違規廣告招牌、露臺加蓋，還要處理自籌款。

為了降低住戶自籌款壓力，管委會還將4個公共車位以500萬元的價格、將使用權售予住戶，最後成功取得95％住戶同意，平均每戶僅負擔11至15萬元，就能換得嶄新防水屋頂、牆面及電梯設備。目前工程進度已經超過60％，預定11月就能換得一座「新家」。

副市長林欽榮表示，過去外牆施工常見的「二丁掛」工法，常導致磁磚牆面老舊後脫落、砸傷路人事件，管委會需負刑責。鑽石雙星大廈外牆採用仿石質複層塗料，防水堅固又安全。

都發局強調，都更整維計畫即日起受理至12月30日止，將聘請鑽石雙星大廈管委會成員擔任專業講師、拍攝懶人包短片，輔導更多高市老舊公寓大廈申請整建維護。