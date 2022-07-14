雙人團體「浩角翔起」成員阿翔(陳秉立)已婚，2011年與辣妻Grace結婚，婚後育有三名子女，夫妻倆走過風風雨雨，如今感情修復，不時會透過社群，跟網友分享生活點滴，近日阿翔就透露跟一名照顧過愛妻的恩人失聯，因工作關係去了澎湖，才能再跟恩人重逢，親自表達謝意。

阿翔昨天(7/13)在IG發文，貼出多張工作照，跟一票演藝圈夥伴飛赴澎湖，這趟不僅是出外景，還圓了一個心願，找到當初照顧「浩角翔起」及老婆Grace的恩人，首先開頭給出線索，就是黑砂糖以及店面位於一條路旁邊，「這誰知道我在找什麼？」。

阿翔接著述說這個背後的感人故事，透露15年前他跟浩子為了錄影來到澎湖，遇見這位老闆娘，「她的黑砂糖真的好棒」，而且老闆娘很有人情味，結束錄影後，送給他跟浩子一人一桶黑砂糖帶回家，沒想到還有後續，之後每個夏天，她都會主動寄黑砂糖給阿翔，「她說，讓grace喝，女生喝了月事來比較不痛！grace在那幾年都受到她的照顧！」。

沒想到這段美好的緣分，夫妻倆在10多年前跟老闆娘失聯了，於是這趟阿翔有機會到澎湖工作，就開始了尋人之旅，但問了很多人都不知道老闆娘的去向，追查不易，後來輾轉得知，她搬家了，「還好，司機大哥幫我找到」，阿翔跟一行人開心跟老闆娘在店面合影留念，直呼「感謝你，老闆娘」，也幫她的店大力推薦了一波。