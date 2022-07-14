今年的7月22日，也是農曆6月24日乃是關聖帝君的聖誕，更是行天宮最重要的日子之一，每年這一天，都會有熱鬧的祝壽慶典舉行，包括三獻禮、三步一跪禮，以及請領契孫平安袋等；今年特別的是，增加抄經感恩祝壽，即日起信眾可以請領抄經，抄好後送回，行天宮會於聖誕當天一同燒化，而在這一天參與關聖帝君的聖誕活動，可說是旺運最強，千萬不要錯過。

在台灣供奉關聖帝君最具代表性就是行天宮，而每年的關聖帝君聖誕，就是行天宮的大活動，許多信眾都會在這一天回去參與活動，而且，行天宮都會在前一天晚上就通宵開宮門，方便信眾前來祝壽。

因此，每年的關聖帝君生日時，行天宮從夜裡就會燈火通明，非常的熱鬧。而今年的7月22日星期五，就是農曆的6月24日，目前，行天宮的工作人員及效勞生們，都在忙著排練當天的活動。

行天宮舉行的祝壽活動，行之多年，而且三宮同時舉行，包括台北本宮、北投分宮、行修宮（三峽分宮）。活動包括三獻禮、三步一跪禮，以及信眾的感恩見證、換契孫平安袋等，今年更特別是，在壽誕之前，多加了抄經感恩。

所謂的抄經感恩，就在6月24日前，大家可以到行天宮去免費索取「關聖帝君聖壽抄經智慧明心」之抄寫經文，這是從《關聖帝君明聖真經》中的一段經文截錄出來，主要希望眾人領略關聖帝君的「明」、「聖」、「經」之義涵，可明性見性，學習聖德，常行正道，涵養良善品格，並於生活中受奉行經典的智慧，並以此做為祝壽之心意。

抄經經文非常簡短，抄完後填上自己姓名，並在24日前，回到行天宮在關聖帝君前頌念一遍後，交給工作人員代為燒化，即可將祝壽的心意傳達。

此外，聖壽當天，行天宮參酌古制，舉行祭典中最隆重的「三獻禮」。也就是在當日的清晨6點30分，台北本宮會把廟埕淨空，先是鐘鼓聲響起，宣告「大三獻禮」即將開始。身穿白袍黑馬掛的禮生，陸續就位，各司其職。 在一片莊嚴的氣氛中，通唱生以宏亮的聲音，正式宣布典禮開始，前殿五門頓時宏開，儀仗隊伍三對六人，分別持燈、爐、扇、傘，以三鼓一鐘的節奏，如韻齊步前行，恭迎關聖帝君聖駕。

這時候主祭、陪祭依序進行進饌、上香、獻爵、宣讀祭文、飲福受胙等儀式，並行三跪九叩禮，虔敬感恩。

另外，為感恩關聖帝君的慈悲護佑，當天舉辦「三步一跪」。在廟方的帶領下，信眾可雙手合十，用三步一跪的方式，來叩謝聖恩。在三聲木魚、一聲銅磬的引領下，每一個腳步、每一次跪拜，都表達了內心最深、最崇高的感謝敬意。而關聖帝君聖誕是感恩與祈福的大好日子，更是請領一年一換的契孫平安袋的最佳時機，所以，大家記得把握那一天，再忙也要去幫關聖帝君祝壽，因為那可是最佳旺運的好日子，而且旺運一整年。