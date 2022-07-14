南湖東峰、海拔高度3637公尺，是山友攀登南湖大山時習慣順道登臨的百岳之一，也是國家公園內進階熱門登山路線。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

約半個月前，太魯閣國家公園「奇萊北峰」標示牌，疑遭無良登山客拔起破壞，遭網友撻伐。最近國家公園內、高度約3637公尺的南湖東峰，也被發現三角點及山頂名牌出現傾倒，太管處清查後初步排除人為，疑因高山溫差大，氣候驟降，名牌應自然傾倒，已備妥材料赴現場修復。也呼籲山友愛惜山林公務，破壞者將祭出重罰。

太魯閣國家公園南湖東峰、海拔高度3637公尺，單程距離約為22.7公里，往返約所需約3至4天，是山友攀登南湖大山時習慣順道登臨的百岳之一，也是國家公園內進階熱門登山路線。

太管處說，南湖東峰山頂設有一等三角點及山頂名牌，更是山友成功登頂拍照必備的打卡點。日前接獲山友反映，山頂名牌於6月下旬出現傾斜現象，約7月11日已出現傾倒。

因6月底，登山知名路線「奇萊北峰」山頂標示牌，才被山友疑拔起比出不雅手勢拍照，被網友大罵「太沒公德心」。太管處防止事件重演，隨即進行調查。今天表示，南湖東峰山頂區域日夜溫差大，日照強烈，時有狂風暴雨出現，且山頂岩石破碎裸露，山頂名牌在環境變異大的環境中屹立十餘年，可能因此自然傾倒，已備妥材料後將儘速派員前往修復。

不過太管處仍提醒，若有惡意破壞行為將依相關規定裁罰。依太魯閣國家公園區域內禁止事項第10點規定，破壞公眾物品與設施，處3000元；並應賠償其損害，必要時會對該行為人求償。

太管處說，若因此違反「國家公園法」第13條規定者，依法可不予許入園1年違規處分。呼籲山友遵守相關規定，公共設施不應惡意破壞，並請山友共同協助監督管理。