健喬(4114)取得引進日本杏林製藥株式會社用於治療膀胱過動症(OAB:Overactive bladder)的新藥Uritos藥證。據2021年IQVIA資料顯示， 2021年在日銷售額達5.5億新台幣，OAB藥品在台灣的年市場值約8億新台幣。

膀胱過動症(OAB:Overactive bladder)是一種常見的疾病，根據世界流行病學調查研究(2011)顯示全球約有4.55億成年人罹患OAB，其中亞洲罹病人數增幅高達22.1%，盛行率為10.9%，即每十人就有一人罹患且不論男女族群皆受此病症所困擾，隨著年齡增長，發生率也增加，臨床症狀常影響病人的日常作息、睡眠、社交等生活品質。

健喬表示，膀胱過動症患者服用抗毒蕈鹼類用藥後普遍存在口乾、便秘副作用，因此積極引進可有效降低副作用的新成份Imidafenacin藥品，這個藥品自2015年引進，在台進行包括台大、北榮、三總、長庚等九大醫學中心臨床試驗及藥證審查，終於今日取得膀胱過動症新藥Uritos悠透舒藥證。

健喬與KYORIN合作「Uritos 悠透舒」引進用於治療膀胱過動症的新成份新藥，具專一、高選擇性的抗毒蕈鹼類藥物可直接作用於膀胱平滑肌，適應症為膀胱過動症的相關症狀，如急尿、頻尿和急迫性尿失禁等。研究結論證實這個新一代抗毒蕈鹼類用藥更具安全性，亦可有效降低全身性的副作用。

健喬集團繼2015年取得日本橘生藥廠專利授權在台製造用於治療攝護腺肥大用藥「優列扶Urief」，再積極發展泌尿科領域用藥，持續自行開發、引進或取得授權製造十大先進國家的新成份、副作用低的藥品，其中治療攝護腺類藥品包括已上市的攝護腺癌、攝護腺肥大，泌尿疾病的膀胱過動症、中樞尿崩症、原發性夜尿症用藥等，盼能為營運增加新的活水。