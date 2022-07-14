14日，韓國現代汽車推出新車款Ioniq 6。外界也清楚了解，現代的這輛首款純電房車，主要是衝著美國特斯拉來的，因為現代想在純電車市中，快速提升市占率。

繼Ioniq 5純電休旅於2021年2月中旬問世以來，佳評如潮下，現代又順勢推出純電產品第2彈。Ioniq 6屬傳統四門房車但外型流線，是現代計畫最晚在2031年之前，共推出31款純電動車的其中一員。

為全面蠶食全球電動車市場，除了Crossover以及休旅車型，現代也想藉著Ioniq 6，來跟全球純電動車龍頭特斯拉一決雌雄。依選配不同，Ioniq 6在韓國國內售價介於5500萬韓元，約4.2萬美元，至6500萬韓元之間。

根據調研單位SNE Research統計，2022年前5個月，除了中國大陸外，現代以及起亞已全球第2大純電動車供應車商，市占率合計約13.5%，僅次於特斯拉的22%。拿美國純電動車市來說，特斯拉最受歡迎，其次是現代的Ioniq 5以及起亞的EV 6休旅，第3名則是福特的純電休旅野馬Mach-E。

韓國券商Eugene投資證券認為，因為Ioniq 6的售價高貴不貴，以及續航力較長能開較久，Ioniq 6在純電房車的銷售數量上，可與特斯拉匹敵。Ioniq 6或許可以利用較親民的價格當作優勢，因為特斯拉在過去已多次漲價。

現代表示，Ioniq 6充完電後可開610公里左右，比Ioniq 5可多跑30%距離。Ioniq 6與Ioniq 5採用相同電池成分，所不同的是前者的模組電池數量塞到最滿，因此有較高的能量密度。

現代指出，Ioniq 6有兩種電池動力選項，53以及77.4 KWh，年底左右會在韓國牙山開始生產。另外。預定2022年先在韓國上市，2023年首季可望在美國推出。2022年推出的Ioniq 6是用SK On電池，至於LG Energy Solution的電池，也將從2023年開始使用。