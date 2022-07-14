北市歐姓交通分隊小隊長，去年遭檢舉騎公務機車與友人餐敘，騎公務車返家休息，路程共約42公里，耗費公帑油錢約29元，台北地檢署調查後認為，歐員涉犯公務員假借職務機會背信罪，因歐員認罪，沒有前科，給予緩起訴1年，命他支付公庫5000元，並接受4小時法治教育。

歐員遭檢舉於去年3月10日晚間7時許，騎公務機車到北市大同區某港式餐廳和友人聚餐，結束後雖由同事將機車騎回分局，但當晚10時56分，歐員又自分局騎該機車返家休息。

北檢依據餐廳及歐員住處監視器畫面，推估歐員騎車到餐廳距離約4公里，回家路程約38公里，估計油耗1.08公升、油費約29.268元。

檢方認為，依據警方「車輛管理手冊」、「警察機關公務車輛使用管理要點」規定，公務車只能以公務使用，不得有公車私用情形，涉嫌《刑法》公務員假借職務機會故意犯背信罪，考量歐員認罪且無前科，犯後態度良好，給予緩處分。