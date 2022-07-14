大陸澎湃新聞14日報導，今年夏天大陸真熱，12至14日，上海已連續3天部分地區最高溫度達到40℃。在潮溼作用加乘下，體感溫度高達約50℃。14日上海已發布高溫紅色預警，中心城區、浦東、閔行等地的最高氣溫已達到40℃。基於歷史逐日溫度數據分析發現，至少連續3天最高溫度超過40度情況，過去71年只出現過23次。

大陸數十個省市不斷傳來高溫警報。六月，鄭州超長待機高溫衝上熱搜。近日，多地有中暑患者送醫，更出現熱射病死亡病例。

「40.9℃！上海氣溫追平1873年來最高紀錄。」「江蘇31個氣象站昨最高氣溫刷新1961年以來7月中旬極值。」「日本、義大利、挪威、伊朗和芬蘭等國家在6月錄得了創紀錄的高溫。」

1973年至今，過去50年全球地表（陸地）月平均溫度的紀錄被打破了82次，平均每年有近兩個月溫度超歷史同期。

中國的「火爐城市」，「熱力」也在變「捲」：排名第一的「火爐城市」高溫天數占比正在上漲。

1951年，位於榜首的西安夏季高溫天數占比為45％，平均6-8月之間每月有13天最高溫度超過35℃。

這個數據如果到了2020年，卻只能排第六。當年第一名的福州，夏季高溫天數占比高達79％，6-8月之間平均每月有24天為高溫天。

歷年登頂的火爐榜首中，重慶和福州是常客，分別出現18次及17次。同時，也有新的身影出現：比如南寧、石家莊。

夜晚本應是最涼快的時候，但部分城市也出現了全天最低溫度超過28℃的情況，堪稱「夜間火爐」。

據中國天氣網介紹，在南方高溼環境下，體感溫度會直線上升。南方夜間相對溼度一般能達到60％左右，在這個溼度下，28℃的氣溫實際上接近30℃的體感。

澎湃新聞報導，通過數據分析發現，「夜間火爐」的高溫天數也在變多。例如常年高居前列的南昌，1951-1960年平均每月約有1.3天為夜間高溫天（日最低溫度超過28℃），但到了近兩年，這個數字已上漲到4.4天。此外，上海正逐漸成為新的夜間火爐。