法務部行政執行署桃園分署近日發現桃園市大溪區12歲黃姓男童，名下車輛因積欠使用牌照稅被移送執行，執行官到場查訪，發現黃父長年酗酒，若心情不好，就會痛打家人。對此執行官也轉介家扶中心及桃園市社會局，希望改善黃童境遇。

桃園分署指出，近日接獲案件，發現12歲黃姓男童滯欠汽車使用牌照稅遭移送強制執行，13日派員到黃童住所現場查訪，發現黃童、黃父、祖母、2位兄姊、叔叔、嬸嬸、4位堂兄妹等11人同住，黃童的奶奶說，車子是黃父購買，登記在黃童名下，黃父是實際使用人。另黃母因受不了黃父家暴，才會離婚。她也說，黃父長年酗酒鬧事，家中僅靠黃童祖母的老年津貼及政府發給的低收入戶補助金度日，而黃父只要喝酒心情不好，就會動手毆打家人。黃童之前就被黃父狠狠毆打過，因此全家人都不敢與黃父互動。

黃童奶奶也說，最近在黃童的表哥的協助下，已向法院申請保護令，黃童祖母很擔心黃童與2位兄姊在黃父長年家暴的陰影下，會對孩子們的成長及心理造成影響，桃園分署因此主動協助轉介家扶中心及社會局，期能藉由外部資源及政府公權力介入，得以改善黃童家庭的窘境。

桃園分署說，民眾不應為了逃避責任，將車輛登記在無經濟能力的未成年人名下。桃園分署將秉持落實公權力與依法執行之立場，促使義務人主動履行繳納義務，如發現需要協助的個案，將轉介家扶中心等社福機構或社會局。