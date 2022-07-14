晶圓代工大廠台積電(2330)今（14）日召開線上法說，總裁魏哲家表示，雖然客戶開始調節庫存水位，但數據中心及車用等需求仍穩健，2022年產能仍持續吃緊，全年以美元計價營收展望可望年增35％，較日前股東會預期的近30％進一步調升。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，第三季合併營收估達198～206億美元，中間值約季增11％。雖然匯率條件可能更有利，惟受通膨及材料等成本升高影響，預期毛利率約57.5～59.5％，中間值估季減0.6個百分點，營益率約47～49％。

對於法人關切近期半導體庫存調節問題，魏哲家對此表示，由於智慧手機、PC及消費電子產品需求疲弱，供應鏈已開始進行庫存調節，預期需耗時幾季才會恢復正常水位。不過，數據中心、高效運算（HPC）、車用等需求仍然穩健，台積電今年稼動率仍持續吃緊。

魏哲家表示，台積電今年以美元計價營收可望成長達35％，高於先前預期的近30％。雖然客戶進行庫存調節，但台積電明年稼動率仍將維持健康水準，並根據客戶長期具建設性需求規畫資本支出計畫，未來幾年美元計價營收年複合成長率（CAGR）15～20％目標不變。