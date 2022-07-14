殲-10D戰機

1張中方空軍改進型殲-10D戰機的照片在社群網上瘋傳，特徵酷似F-16的第52+-60EF，60EF和70批次版，加裝了電子設備，可能還有燃料。

而座艙罩也一體成形，去除了往往用以輔助雷達反射的支撐結構。縱使是主三角翼也顯得平直，不像先前殲-10，殲-10B和殲-10C般有彎曲的表面，而這可以減少阻力，提高最大速度和整體氣動控制。此外，它也降低了靠主翼提供升力的依賴。

要是這張照片是真的，而這款戰機確實存在，那電子和航電設備可能大致和今年稍早巴基斯坦空軍採購的最新型殲-10C相同。而殲-10C在單引擎戰機中，擁有數一數二的主動電子掃描陣列（AESA）雷達。

分析指出，如果這張照片是真的，那它可能是技術驗證機，但不是供量產的定型款。而正值中方在人工智慧（AI）上大有進展，又設法在感測器整合和資料處理等方面趕上美國之際，推測他們會在這技術驗證機上小試身手，應該也不至於太離譜。

J-10D | Fake or Real | Analysis by Entei 🐲 🇨🇳



Video URL:https://t.co/gkwSYJkUjT pic.twitter.com/TFMwyzdWU1 — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) July 13, 2022

假設它有升級的電戰能力，可能會和兩側翼尖有大型電子戰吊艙的殲-16D戰機協同作戰。要是殲-10D能通過考核量產，那顯然是落在第4++代的等級，能暫時替補可能在戰鬥中折損，或萬一出現工業供應鏈問題，或是航空工業出現戰略損失，而無法生產的殲-20。

另一方面，分析中方國防航太議題的熱門網站「巴基斯坦戰略論壇」（Pakistan Strategic Forum，PSF）認為，這張照片是真的，而這架技術驗證機是以殲-10B改裝，以作為測試平台。PSF認為，這張照片是在成都飛機工業集團的測試場拍攝，而機背錐形骨架擴大，意味著裡面可以放專用的航空電子裝備。

分析指出，從它的排氣噴嘴來看，採用的似乎是俄製AL-31 F/N系列-3發動機。