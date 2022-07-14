投資台灣事務所發布，擴大投資台灣方案今日(14)再添4家企業通過，金額合計近140億元，包括台商回台方案的南茂科技、宜鼎國際，以及中小企業方案的天貴實業與隆升精密。

「投資臺灣三大方案」累計通過1224家企業，超過1兆7540億元投資。投資台灣事務所表示，後續尚有14家企業排隊待審。

供應半導體後段封裝測試大廠的南茂科技，繼2019年9月通過第1件回台方案後，再度申請第2案，金額高達125億元，是本次審查的大案。南茂主要因應全球供應鏈重整，及各國政府推動減碳排的決心，劃在南科一、二廠、竹北一、二廠、湖口廠與新竹廠，擴建部分廠房之無塵室、投入智能化、自動化生產及各廠太陽能綠電系統。

宜鼎國際以自有品牌「Innodisk」行銷全世界，廣泛供應給航太、運輸、醫療及各種智能儲存產業，預計將投入數億元在宜蘭科學園區興建新廠。天貴實業為專業的鞋帶束頭商，提供全球前30大國際知名品牌如NIKE、ADIDAS、PUMA的運動鞋使用，計劃斥資逾4億元在彰化縣安溪區興建廠房，並增設智慧化塑片產品產線，相較於傳統機台，可以減少40％以上的耗能。