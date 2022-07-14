靠著業外加持，大立光（3008）上半年累計營收198.08億元，雖然仍比去年同期219.33億元下滑近一成，但是因業外收益挹注49.18億元，與去年同期的認損7.4億元比較，一來一回就差距了56.58億元，連帶反映在每股獲利上的差距也擴大，今年上半年EPS達78.36元，硬是比去年同期的61.69元，多賺了近1.6個股本。

以第二季的表現言之，大立光第二季合併營收為96.75億元，季減4.52％，營業毛利為53.98億元，季減0.15％，單季合併毛利率為55.8％，季增2.44個百分點，營業淨利為40.35億元，季增0.6％，單季營業淨利率為41.71％，稅前盈餘為62.01億元，季減8.27％，稅後盈餘為49.45億元，季減10.28％，單季每股盈餘為37.06元，表現雖不若今年首季的EPS達41.3元，不過卻大勝去年同期的EPS22.07元。

大立光指出，第二季出貨比重，10MP占五至六成，20MP以上占一至二成，8MP占不到一成，其他占三至四成。