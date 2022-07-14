根據基富通統計，過去幾年21～30歲新戶數占總開戶數比重都不到5％，然該族群去年時不但已突破2成，更是成長最快的族群。

基富通總經理王浩宇表示，觀察基富通基金交易平台上線以來，每年新開戶的族群，都以41～50歲最多，初期甚至超過3成；然而目前21～30歲族群近幾年迅速成長，去年占比已突破2成，僅次於41～50歲、31～40歲兩大族群，顯示年輕世代對於投資理財的意識提高。

王浩宇說，共同基金因為每月只要3,000元，資金門檻低，而且有專業經理人代勞，即使是「投資小白」也能輕鬆快速上手，對於剛踏入職場，或者是想要投資理財卻不知如何開始的人，透過基金是最簡單的入門方式，相當適合年輕人投入。王浩宇提醒，年輕人有時間上的優勢、未來薪資收入還會成長，長期投資的複利效果可觀，所以要及早規劃，運用基金定期定額穩健、紀律投資；同時，避免碰觸不懂、複雜的金融商品，更不要超越個人能力進行槓桿、當沖等信用交易，就有機會一步一步實現財務自由的目標。

王浩宇表示，基富通以推廣正確的基金理財觀念為目標，目前針對新開戶定期定額零手續費優惠，以鼓勵中長期投資。