美女主播劉芯彤擁有姣好外貌和流利口條，時常在社群平台分享所見所聞，過去曾分享主播圈「宮鬥戲碼」引發熱議，稍早則分享好友近來遇到「職場小人」的故事，而且對方還是直屬主管，不過好友不甘示弱反擊對方的一個舉動，直接讓在場所有人看傻眼。

劉芯彤表示友人近來遇到職場小人，誇張的是對象竟是直屬主管，接著透露友人熬夜數日趕出來的企劃書，竟被主管將撰寫人改成自己名字，會被發現是高層主管在會議上表揚這份企劃書時，表示要幫對方記功並發放獎金，但自己名字從始終未被提起，正當疑惑時發現投影機上企劃書封面的撰寫，居然變成主管的名字，才讓整起事情東窗事發，也讓友人嚥不下這口氣。

劉芯彤透露友人在會議結束後，直接詢問主管為何要盜用她的企劃，沒想到主管竟大言不慚表示：「你做出來的每一份報告、企劃書都屬於公司資產，我當然可以使用」，讓她當下相當傻眼，接著繼續追問：「你就算要用，好歹也先知會我，你明知那是我的心血」，沒想到主管竟惱羞成怒嗆聲：「那你想怎樣，要我跟你磕頭謝罪嗎」，似乎早咬定友人不敢反擊，未料友人竟直接跪在地上連磕幾個響頭，並高喊是自己不識相，早該將企畫書自動奉上，讓辦公室所有人都看傻了眼。

對此，劉芯彤強調要對付職場小人，就是對方既然不要臉，就要讓她面子丟光光。如同遇到色狼一樣，既然他敢伸手非禮你，那就要把他的行徑公諸於世，讓周遭所有人都知道其行徑。