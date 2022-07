電動機車龍頭Gogoro 今 (14) 日宣布,發表台灣第一輛由女性團隊主導設計,實踐 By Her For Her 理念打造的全新 Gogoro Delight,即日隆重上市:不只是「為她」設計,更是「由她」設計,以台北市為例,只要符合政府新購或汰購補助資格,Gogoro Delight BASIC 最低入手價只要 $62680 元起。

購買 Gogoro Delight 車款可選擇 36 期 0 利率方案,讓資金運用更靈活,減輕購車負擔;另可選擇「Gogoro 睿智選 輕鬆貸隨時還」方案, 購車首年低利率、免開辦費、免設定費、彈性還款,再加贈 $2000 元配件金。

Gogoro 產品長彭明義表示:「當 Gogoro 決定開發更貼近女性用戶需求的產品時,特別甄選來自跨部門與背景的女性同仁組成任務團隊,透過工作坊的形式聆聽、歸納與解析女性消費者的意見,依照女性的移動需求、介意點反思產品設計,嘗試完全從女性使用者的角度出發,開發出這輛由 『她』 專門為女生設計、量身打造的全新 Gogoro Delight,陪伴每個女生展現自我,自在隨性地享受感覺好好的 Me Time。」

2021 年台灣機車銷售市場中,扣除法人的領牌數量,購買燃油機車的男性車主比例為 53.21%,女性車主比例為 46.79%;然而購買電動機車的男性車主比例為 48.46%,女性車主比例為 51.54%。

這項數據顯示,女性消費者對騎乘平順,沒有震動、排煙與排氣管的電動機車更為青睞。承載著女性對電動機車的偏愛,Gogoro 精益求精,突破以往由男性主導的機車產品開發框架,讓 Gogoro Delight 能夠消除女性車主騎乘時最在意的各項痛點,並從「輕巧感、儀式感、安全感」等三個面向著手,貼近女性用車族群內心的需求與期待。