繼國道1號大華至汐止段拓寬獲國發會核定後，基隆市政府13日發布了「國道1號增設七堵北上出口匝道可行性研究」委託技術服務案招標資訊，希望透過增設七堵北上出口匝道，減少五堵交流道的車流。對此，立法委員蔡適應14日表示，希望該標案能夠招標順利，紓解國道1號的車流。

蔡適應表示，國道一號基隆端每到上下班尖峰時刻，始終存在著車流回堵的問題。除推動大眾運輸系統，讓通勤族減少使用車輛外，他自就任立委後、就不斷與交通部、基隆市政府溝通，終於在今年6月促成國發會核定「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案。

除汐止到大華段的國道拓寬外，蔡適應也指出，他與市議員蘇仁和也向基隆市政府協調，期盼增加七堵出口匝道，以紓解現行五堵交通道的壅塞及回堵問題。基隆市政府也在今年7月回應，於13日提出「國道1號增設七堵北上出口匝道可行性研究」委託技術服務案，該案預算400萬元、終止投標日期為7月26日，將會在7月27日開標。蔡適應說，希望該技術服務案招標順利，透過專業工程分析、制訂方案，來紓解車流。

蔡適應認為，雖然國道一號的拓寬和增設出口匝道或交流道，都屬於交通部高速公路局權責範圍，但是出口匝道和交流道的增設，需要地方政府配合，提出妥善的銜接車道和交通規劃，才能順利推動此案，他和蘇仁和議員、還有其他議員同仁，會協調持續中央與地方，來完成七堵鄉親所期盼的匝道。