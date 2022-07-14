P. LEAGUE+季外仍舊熱鬧滾滾，桃園領航猿今天（14日）宣布與福爾摩沙台新夢想家達成協議，領航猿將以球員林耀宗、吳家駿交易台新夢想家2022年首輪選秀權及前鋒成力煥，經聯盟審核確定此案成立。

以下為夢想家官方公告全文：

福爾摩沙台新夢想家球團今（14）公布，經與桃園領航猿球團協調同意，並呈報聯盟核准，台新夢想家以球員成力煥以及2022年PLG選秀會首輪第四順位選秀權向桃園領航猿交易球員吳家駿與林耀宗。

吳家駿現年28歲，身高174公分，擁有出色的組織能力與傳球視野，並於去年獲選中華隊出戰亞洲盃資格賽，具國際賽經驗。2016年自國體大畢業後吳家駿即加入SBL桃園璞園建築籃球隊，2020-21賽季，他以場均4.9助攻拿下年度助攻王，為年度數據獲獎名單中唯一本土球員，更入選年度第一隊。2021-22年吳家駿轉戰PLG加盟桃園領航猿，賽季繳出7.6分、2.8籃板、3.9助攻成績，罰球命中率超過八成，4月24日對決夢想家賽事中，他上場28分鐘貢獻22分，其中外線五投五中，也創下他的PLG個人得分最高紀錄。

林耀宗現年31歲，身高194公分，2012年他以榜眼之姿加入SBL台灣大籃球隊，而後便加入璞園體系達7年，更曾參與三屆威廉瓊斯盃國際邀請賽，具豐富賽場經驗。林耀宗具優異彈跳能力與機動性，並有十足的拚勁，近年他的進攻手段也更加多元，是陣中重要的本土禁區好手。

台新夢想家總經理韓駿鎧首先提及非常感謝成力煥的貢獻，「力煥的訓練態度很積極，場上的高能量拚勁也是大家有目共睹，可惜雙方沒有擦出最好的火花，我們很開心能夠與力煥創造許多共患難的深刻回憶，也衷心感謝他為夢想家的付出，祝福他到領航猿後能有更亮眼的表現，更期待日後與他在球場上的良性競爭！」

談到新補強兩位前後場即戰力，總經理韓駿鎧也提到，兩位球員的加入皆可以協助球隊的輪替陣容更加健全，「老吳有很優秀的組織能力，有速度可帶起攻防轉換，在上季尾端也可以看到他也有很不錯的外線能力，期待他加入球隊後能夠持續精進、突破自己，幫助我們提升進攻威脅性！耀宗是一名很有經驗的鋒線球員，擁有很棒的身材條件，場上的態度也很拚，在攻防兩端都能與對手抗衡，希望他能夠好好發揮證明自己！」

現階段兩位球員也持續進行自主訓練，提升個人技巧並維持體能狀態，談到將轉隊再戰，吳家駿表示，「之後和老婆、我們的貓咪還有即將出生的兒子都會一起搬到台中，很興奮也很期待迎接新生活！自己也會盡快融入夢想家體系，新賽季目標就是幫助球隊搶下冠軍！」林耀宗則提到，「新賽季我最希望的就是保持健康，也會毫無保留、盡全力協助球隊完成目標！」