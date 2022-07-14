今天大谷翔平再度叱吒球場，擔任天使先發投手的他一戰寫下多項紀錄，豪奪6連勝、本季第9勝，今年他在投打兩端表現仍相當出色，目前累積19支全壘打，離「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的104年偉業僅差1場勝投，1918年貝比魯斯締造13勝11轟投打「雙十」壯舉，而大谷目前的精采演出更讓美媒直呼「不是人」！

大谷相較上季慢熱，尤其在打擊部分，但今天過後已累積19轟、56打點，並跑出10次盜壘，打擊率是.258，而他似乎把上季的打擊點數轉到投球上，目前出賽15場就拿下9勝4敗，87局火飆123次三振，自責分率還是優秀的2.38，勝場數已追平上季，接著目標無疑是貝比魯斯的10勝10轟超級紀錄。

大谷開季就吞下2場敗投，4月7日對太空人投4.2局失1分、14日3.2局狂失6分，但接著橫跨5月拿下3勝，不過對上藍鳥與洋基的比賽接連吞敗，6月初戰績只有3勝4敗，自責分率高達3.99，不禁讓外界擔憂。但在下一場對紅襪他再次繳出7局失1分好投奪勝，接著就一路豪奪6連勝至今，打破一切質疑，更成為天使止敗「特效藥」。

Shohei Ohtani is not human.



0.45 ERA with 58 strikeouts in his last six starts pic.twitter.com/jpsTvFx6kd — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 14, 2022

這陣子瘋狂表現讓美媒讚嘆不已，《Talkin’ Baseball》點出大谷近6戰數據，他一共狂飆58次三振，自責分率是誇張的0.45，並大讚「大谷不是人類！」但大谷卻對自己要求非常高，透過翻譯表示比起三振，他更希望能無失分，今天他在4局失掉1分，中斷連續32局無自責分紀錄，這是唯一可惜的地方。