樺漢(6414)受邀國泰證券舉辦之線上產業座談會，分享公司產業概況及未來發展方向。

樺漢受惠AIoT、工業元宇宙、ESG等應用的蓬勃發展，帶動工控設計、品牌通路、系統整合三大事業體的銷售業績成長，另開展雲地整合第四大事業體，推進集團一路走到現在近千億元的營收規模。樺漢仍積極深化IPC 3.0「硬軟整合、雲網結合」，並聚焦雲地整合與數位轉型新商業模式三大主軸，一、企業雙轉型：數位轉型、綠色轉型，二、雲軟硬整合：工業元宇宙、淨零元宇宙，三、價值鏈重組：綠色供應鏈、製造與營運在地化等不同的需求，創造集團未來營運長期成長動能，搶攻全球ESG、工業元宇宙龐大市場商機，並助力成為工業電腦產業發展領導先驅。

樺漢表示，目前樺漢集團之工控設計、品牌通路、系統整合業務接單動能強勁，工控設計方面，全球客戶對樺漢客製化工控設計服務的信賴，硬件系統的需求明顯快速增加，尤其娛樂博弈客戶的訂單增量更為明顯，根據國外研究機構technavio報告來看，光是全球老虎機的市場規模2020年至2025年將增加美金89.1億元，年複合成長率為12.14%，而樺漢主要娛樂博弈客戶為該產業市場中前5大，有機會隨著主要客戶持續搶占更多市場份額進而加大對樺漢工控設計的硬件系統拉貨力道，更助力樺漢個體營運表現放大。

品牌通路在5G、WiFi 6/6E技術滲透率提升下，催動基礎建設、國際知名品牌電動車之智能工廠等對樺漢集團IoT的硬軟解決方案穩健的需求，在手訂單仍維持健康增長，訂單能見度至2025年，而系統整合方面，隨著高效能運算(HPC)、車用電子應用崛起，帶動半導體設備支出良好前景，根據國際半導體產業協會(SEMI)發布最新全球晶圓廠預測報告，上調今年全球前端晶圓廠設備支出至1090億美元(逾新台幣3.2兆元)、年增20%，創歷史新高，可見樺漢系統整合的主要政府與學校機構、半導體等客戶仍將得益於智慧城市、先進製程產業未來發展的前景，持續加大資本支出投入擴廠增產與基礎建設，帶動機電工程的設備出貨與服務有利的業務開拓空間。

不僅如此，樺漢集團與Google Cloud成為合作夥伴後，積極為其全球開放式AIoT雲端平台進行數位轉型的目標邁進，樺漢將結合其TSaaS(Total Solution as a Service)開放性平台與Google進階雲端解決方案和服務，打造次世代數位工業產品與創新商業模式。

樺漢總經理蔡能吉表示，在既有三大事業體營運規模穩健放大的基礎上，為深化IPC 3.0「硬軟整合、雲網結合」業務，發展第四事業體-雲地整合，樺漢已率先市場推出「台灣企業ESG+Edge AI雲端服務包」，共六大訂閱式商業模式：淨零碳排、遠距照護、資訊安全、淨零零售、淨零金融、淨零媒體，預計在2023年啟動，劍指台灣公有雲端服務市場規模(IaaS/Paas/Saas)達新台幣830億元的商機，協助更多企業進行雲地整合，運用集團高毛利與高競爭力之TSaaS開放性平台，創造樺漢工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值的差異化，目前「雲化ESG+元宇宙賦能科技」解決方案整體詢問度與接單表現大幅揚升，集團週週皆有不同產業新客群，針對不同面向積極洽談新訂單合作，推進未來樺漢個體營運向上攀升，並助力集團達成2025年於台灣公有雲端服務市占比10%之目標。