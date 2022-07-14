今年以來台股走勢每一波反彈高點都低於前一波，而且反彈過後再創新低，代表盤勢處於空方格局，並於7月初跌破1萬4千點，外資今年賣超來到近兆元，期間融資餘額降至2千億以下，維持率降到140%以下，大盤本益比11倍，皆來到近年低點。群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，散戶、主力、法人的停損與斷頭賣壓使得股價盤中波動加劇，但通膨、升息、衰退、俄烏、封城、庫存調整的多重利空已陸續反應，在籌碼清洗與評價超跌後持續殺低機率較低。台股長期趨勢往上不變，因此，只要是大盤拉回就是買點，台股中的科技電子類股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預料科技產業投資商機，仍是台股第3季投資重點。

黃俊斌指出，俄烏戰爭時間拉長、原物料大漲，讓通膨降溫成為聯準會首要目標、但過度升息又將影響經濟發展，市場面臨通膨降溫與經濟成長之相互糾葛局面。同時通膨高漲讓歐、美、中等大國的消費力道減弱，也牽動電子產業供應鏈的秩序調整。中國手機需求持續下滑，零組件庫存升高，帶動供應鏈庫存調整。與此同時也看到PC、NB需求疲弱之現象，再度使得電子產業庫存調整期延長。

黃俊斌認為，半導體產業受到手機、PC需求不佳，供需面臨調整，進入庫存調整的循環結構，另外高速運算相關的應用也傳出新品遞延的訊息，都讓整體產業進入庫存調整的循環結構，惟股價已大致反映上述不利因素，短期將有機會創造出反彈的契機。中長期仍待產業基本面落底後，資金未來仍將朝具備高成長性的產業，例如5G、電動車、高速運算等應用發展。短期資金將轉往受惠晶片趨緩有利出貨量成長的產業，例如工業電腦、網通，另外能源短缺將是中長期趨勢，相關綠能、儲能的產業也將受資金青睞。