UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》今（14）迎來上市半週年，豐富歡慶活動熱烈展開，同時釋出全新職業黎明之光「夢幻騎士」。以凡人之軀駕馭神器的夢幻騎士，有著多重控制技能，伴隨夢幻騎士登場，隨之而來的是全新的紀元大陸，也開啟了有史以來最嚴峻的挑戰，待玩家們至《奇蹟MU：正宗續作》一探究竟，逐步解開疑團。

漫長黑夜壟罩大地，眾人祈求黎明降臨…黎明之光「夢幻騎士」衝破長夜，點燃世代！

為了可以竭盡所能支援大天使與魔神撒貢交戰，眾勢力決議以凡人之軀驅使當下最強大的魔法科技與部分天使之力結合，打造一批「夢幻騎士神器」，雖然力量強大，但對身體的負擔遠遠超乎想像。但是，為抵抗惡魔摧毀家園，驍勇善戰的勇士們挺身而出，建構夢幻騎士團，在最前線衝鋒陷陣，像一把尖刀，刺穿了惡魔勢力的心臟…

而當勝利之歌在奇蹟大陸響起之時，夢幻騎士們卻決議隱居世間。

職業說明

夢幻騎士擁有相當出色的位移技能，玩家們能否合理控制自身血量來進行強化，是掌握這個職業的精隨。透過嗜血技能主動降低自身血量，在面對敵人時的策略可以更加靈活。夢幻騎士一職彷如行走鋼索地遊走在戰場上，若能深度掌握核心玩法，可以讓該職強度遠高於其他職業，成為獨樹一幟的存在。

轉職路線

【懲戒騎士】淩厲攻勢，迅疾爆發

懲戒騎士相較於信仰騎士來說輸出能力更勝一籌，比起衝鋒陷陣，懲戒騎士更擅長伺機而動，看準時機給予對手致命一擊，因此懲戒騎士在小規模戰鬥中更勝一籌。

【信仰騎士】前排扛傷，輔助隊友

信仰騎士依靠自身的天賦技能，可以根據損失的血量來強化自己的戰鬥力且恢復力超群，還可以強化隊友來增強團體的作戰能力。

《奇蹟MU：正宗續作》全新職業—黎明之光「夢幻騎士」登場

半週年慶典熱鬧展開！敬邀玩家共同歡慶！

【活動 1】慶典祈願，共贏祝福好禮

週年慶典活動期間，每小時可通過慶典祈願介面進行一次祈願。祈願進度分別達到35%、70%、100%時，可領取活動專屬祈願獎勵，獎勵包括大量魔晶石以及頭像框「夢幻騎士」。

【活動 2】全民有禮，同做生日蛋糕

活動期間參與【黃金魔王】【帝國巡防】【魔王入侵】【卡裡瑪神殿】【個人首領】可以獲取慶典蛋糕食材道具，用於兌換高級遊戲獎勵。

【活動 3】週年寄語，搜集勇士祝福

週年慶典活動期間，尋找散落在奇蹟大陸、精靈之森、冰風谷、亞特蘭蒂斯、幽暗密林場景內的勇士寄語即可獲得遊戲獎勵鑄紅水晶碎片。

【活動 4】慶典好禮，限時放送

玩家可在週年簽到活動免費領取暢銷月卡、週年慶頭像、魔晶石等珍稀獎勵，也可以超低價購買超額價值的金鑽慶典禮包，內容物包括永久坐騎「柯基」、大量魔晶、以及其他珍稀材料等。除此之外，活動期間玩家累計儲值可獲得最終大獎—全新坐騎「賀炎劍齒虎」！

《奇蹟MU：正宗續作》歡慶半週年，豐富好禮大方送！

※ 上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《奇蹟MU：正宗續作》敬邀玩家們共同參與辦週年慶盛會，也歡迎體驗全新職業—黎明之光「夢幻騎士」！更多遊戲內容敬請各位玩家鎖定官方粉絲團獲取最新消息！

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