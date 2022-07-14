中國信託北桃園分行反詐相當成功，她們也分享反詐心得。（警方提供）

警方統計2021全台詐騙財損超過50億，桃園市政府警察局桃園分局為提升民眾防詐意識，於14日下午召開「攔阻詐騙新策略座談會」，由分局長黃富村主持，邀請轄內各金融機構及超商代表與會，阻詐成功件數多的單位首次上台分享經驗，包含細心、熱心詢問民眾，或者提高特定帳戶敏感度，都能保住民眾血汗錢。

中國信託北桃園分行王姓服務經理表示，中信的系統可以查詢自己分行、其他分行帳戶狀況，若客戶需要匯款，行員多半會細心查詢，若對方帳戶有特定罕見狀況，行員就會提高敏銳度，另外也需要和警方配合，因不少被騙民眾，不願相信自己被騙，甚至動輒客訴，就需要警察耐心持續和民眾溝通。此外分行教育訓練也很重要，因為每段時間流行詐騙形式不同，若適時與行員宣導，多半能有所警惕。

警方說，首次由阻詐成功率高的金融機構行員分享經驗，如遇到客人反彈怎麼處置，另外也需要行員熱心、細心詢問。如最近比較常見詐騙手法是匯款者稱這筆錢是工程款來矇騙行員，但若行員細心點就會多問一句是修什麼東西，被騙民眾通常答不出來，就可以發現問題。

警方說，依據刑事局統計，2021年全國共發生2萬4000多件詐欺案件，總財損金額高達50億元，尤其以「假投資詐騙」激增2倍最為猖獗。黃富村表示，期許透過互相協助，在民眾遭受騙匯款前再次提醒，攜手提升民眾防詐意識。