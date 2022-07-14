許多學生在成年後，都會希望趕緊考到駕照，不過有1位女大學生在網路論壇上抱怨，決定暑假要到機車駕訓班上課，但卻被說很荒謬。高雄區監理所強調，上駕訓班學習的是「防禦駕駛」及「安全用路」，至今高雄已超過千人報名，是歷年來最多。

高雄區監理所李瑞銘所長表示，根據警政署統計，2007年起機車騎士死亡人數超過60％，受傷人數超過80％，其中A1＋A2類事故肇事皆與駕駛人交通安全觀念相關，而經過研究，考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少32％、肇事風險減少20％，顯示推動機車駕訓對增進道路交通安全確實具有成效。

近年公路總局積極推廣「機車駕訓」，由駕訓班安排4小時學科、6小時術科課程，並模擬道路上狀況，以實際路況向學員教導用路安全，目前高雄市區監理所跟高雄區監理所各補助1200個名額，受訓且成功考照者可獲得1300元的補助。後來高雄市交通局也宣布加碼，提供更多名額。

根據統計，高雄地區3個機車駕訓班從去年12月至今年7月初，已有約1032人報名參加機車駕訓班，是歷年來最多。而高雄區監理所轄區駕訓班（高雄、屏東、澎湖及台東地區）8個機車駕訓班也已經有多達983人報名。

為了鼓勵更多人報名，高雄區監理所推出加碼活動，只要在9月底前參加轄區(高、屏、澎、東)8個機車駕訓班訓練合格者，不但可獲得交通部1300元訓練補助費外，還有可抽獎，有機會將價值3萬2900元手機及無線耳機等多項好禮。