台灣四處環海，海洋資源相當豐富，因此不少台灣人都喜歡吃生魚片。近日有網友就分享一盆超級豐富的生魚片，64片鮭魚、鮪魚等不同種類的生魚片，竟然僅要價400元，讓上網名網友看了直呼想朝聖！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享自己在某間熱炒店點的生魚片，底下先鋪了滿滿的冰塊保持魚肉鮮度，上頭則擺滿鮪魚、紅甘、鮭魚、鯛魚、油魚等各16片，最吸引人的則是它的價格，「這是400元的生魚片」。

老饕指出這家生魚片就是墾丁後壁湖的邱家生魚片。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛表示「想朝聖了」、「好佛心哦」、「這吃起來才爽」、「財富還沒自由，生魚片先自由」、「不可能吧！太多了吧！」、「吃到怕的概念」、「讓你吃到不要不要的」，不過也有人認為「這個鮭魚色澤我不會吃，我寧願多花點去吃油質更豐富的，這個適合不挑的吧」、「鮭魚沒有油花我不行」、「油脂不夠多」、「現在已經不吃這種俗擱大碗的生魚片了，寧可多花幾百、千塊吃腹肉以上的部位，重質不重量了」。

另外有老饕指出，其實原PO分享的生魚片店家，就是位於屏東墾丁後壁湖的邱家生魚片，但其實生魚片無法直接單點，必須在其他菜色點滿一定金額才能加點生魚片。