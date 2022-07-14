微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）退休後專注在慈善事業，近日又有驚人之舉，他決定逐步將所有財產捐贈給他與前妻梅琳達（Melinda French Gates）共同創辦的慈善基金會，並退出富豪榜。

Business insider報導，比爾蓋茲在推特上宣布，本月已經捐贈200億美元（約新台幣5978億）給基金會，用來面對新冠肺炎疫情、俄烏戰爭所帶來的衝擊，這也會讓基金會的年支出來到90億美元（約新台幣2690億）。

此外，比爾蓋茲表示，展望未來，計畫將幾乎所有的財產捐給基金會，這會使我的排名將下降，最終退出世界富豪榜。他也感謝巴菲特（Warren Buffett）長期以來對基金會的貢獻，「令人難以置信的慷慨舉動，是基金會能長期發展的主要原因。」

根據億萬富翁指數，比爾蓋茲排名全球富豪榜第四名，資產規模達到1140億美元（約新台幣3.4兆）目前全球首富仍是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）擁有超過2千億美元（約新台幣6兆）的資產。

不僅如此，比爾蓋茲也喊話，「我認為我有義務回報的資源給社會，並透過擁有最大影響力的方式，減少痛苦並改善生活。我希望擁有巨大財富的人們，能夠在這個時刻一起站出來。」

比爾蓋茲與梅琳達2010年曾提出倡議，承諾在遺囑中或有生之年捐出大部分財富，並將這些資金用在慈善事業，而這份倡議已經獲得全球200多位億萬富翁的支持。