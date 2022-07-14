為了打擊通膨以及拉抬當地貨幣披索，菲律賓央行14日突然宣布升息3碼，也就是把主要利率調高75個基本點至3.25%，創2002年以來最大力道。20年前，為了要打壓通膨，也一度大幅升息。

菲國央行表示，物價上漲壓力持續擴大，有必要進一步大幅緊縮貨幣，早日把利率回歸正常化。已在5月以及6月各升1碼的菲律賓央行，原本以為要到8月中下旬開既定會議時，才會決定政策利率。沒想到，竟提前1個月有動作。

菲律賓6月時的通貨膨脹數據，大漲至近4年來最高，且應該會在高檔徘徊好一陣子。同時，也高出2022年平均預估區間2%至4%。菲國財政部表示，因為當地經濟成長仍然強勁，故升息的影響性有限。

在匯價方面，菲律賓披索兌美元在本周開始時，一度創下歷史新低，14日則在56.135價位附近，升值0.3%。在聯準會大力升息下美元走強，披索就成了東南亞從2022年迄今，表現最差的貨幣。

專家學者認為，菲國央行突然大幅升息，應可暫時避免披索一直貶值。另外，披索續弱將提供通膨上漲機會，也有可能會破壞當地是由消費增加所推動的景氣復甦。