豆花妹手背貼低周波器彈彈珠。（中視提供）

阿龐害羞與豆花妹對視3秒。（中視提供）

蔡黃汝（豆花妹）與峮峮在加入中視《飢餓遊戲》主持後，深受觀眾喜愛，連製作單位都偏心她們，從有集要主持人買單春酒費用開始，讓5位主持人不時抱怨被分化， 於是本周日（17日）晚8點播出的最新一集中推出「五主合作賽」，主持群不用再相互算計，在指定時間完成任務就能直接拿獎金，玩起來也特別有革命情感。

為了製造看點，製作單位再祭出考驗，針對每個主持人的「痛點」打造專屬關卡。王仁甫被考驗「畫」功、孫協志是測「英文拼音」，峮峮則是「唱歌」要達標，豆花妹因個人特色是常常手抖，所以要挑戰「打彈珠」，而且手背還要貼上低周波器。

沒想到電流一開，豆花妹的中指就翹起來，遭工作人員提醒：「可以不要比髒話嗎。」但她的手就是不受控，只好哀求後製幫她上小草莓遮中指。而許孟哲5月中才因玩「韻律球跳跳接力賽」受傷，製作單果然幫他設計一樣的遊戲，說是「從哪裡跌倒從哪裡爬起來」，讓他氣得當場把韻律球洩氣。

這一集來賓林進、阿龐、狄鶯和篠崎泫是採陸續加入，在「前滾翻臉盆接魚」遊戲中，阿龐和豆花妹一起進行，他卻因偷看豆花妹而分心，被許孟哲調侃：「你要接的是魚不是花花。」為了讓阿龐專心闖關，豆花妹送上福利與他對視3秒，女神近在眼前，讓阿龐直呼「好害羞」。