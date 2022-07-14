大陸爛尾樓項目叢生，購房者集體暫停償還房貸，事件發酵下衝擊市場對於房企以及銀行等金融機構的看法。大陸多家銀行14日中午跳出澄清，表示相關業務牽涉較小，總體風險可控。

農業銀行公告，截至6月底，全行個人住房貸款餘額人民幣（下同）5.34兆元，其中一手房貸款餘額3.97兆元。目前初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期房貸餘額6.6億元，僅占全行房貸款餘額的0.012％。

興業銀行公告，經查截至目前全行涉及「停貸事件」樓房相關房貸貸款餘額16億元，已出現停止還款的金額3.84億元，主要集中在河南地區，目前存在爛尾風險的房貸款總體規模較小，不會對公司經營構成重大影響。

建設銀行也公告，相關事件涉及全行規模較小，總體風險可控。

不過股價方面，下跌最嚴重的招商銀行暫無消息。第一財經指出，有多次撥打招商銀行投資者熱線電話，招商銀行均表示相關團隊正在開會，暫時無法轉接，相關諮詢可在下午兩點致電，隨後又表示時間要延後至下午五點。招商銀行港股現跌逾5.5％。

另外，網傳涉及此房貸風波較深的除平安銀行、招商銀行外，民生銀行是風險曝險最大的機構，截至2021年底，民生銀行個人房貸餘額逾5,900億元，該行表示將嚴密關注動態並積極應對。