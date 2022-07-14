隨AI、5G、大數據分析等前瞻技術導入生技醫療產業，資誠PwC生醫產業負責人林玉寬表示，全球生醫產業結構將從傳統醫藥品轉為精準治療3.0，如精準檢測、預防、診斷、治療、照護及數位健康。

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）、財團法人生物技術開發中心（DCB）14日共同主辦「精準治療產業發展與趨勢論壇」。

國發會主委龔明鑫致詞時表示，目前政府正規畫布局核酸藥物、細胞治療等創新生物藥開發與先進製造能量，期望將台灣打造成創新生物藥品製造基地。

在法規上，龔明鑫指出，我國除了新版「生技醫藥條例」，未來政府將持續推動或檢視相關的生醫法規，如「再生醫療三法」、「智慧醫療創新實驗條例」相關法規的制定等，相信將帶動台灣在精準治療國際市場扮演關鍵角色。

有鑑於國內外生醫產業的轉變，資誠與生物技術開發中心共同進行研究並發布2022 PwC Taiwan《精準治療之發展現況與趨勢》研究報告指出，2020～2025年全球精準治療市場年複合成長率（CAGR）為10.9％，預計2025將到達3,814億美元。

資誠聯合會計師事務所會計師鄧聖偉表示，各地醫藥品主管機關近期陸續核准亞洲156家、北美洲134家、歐洲76家企業上市或進行臨床研發。其中亞洲更重視細胞療法，歐美則相對有較多核酸藥物公司，如生產mRNA疫苗的Moderna及BioNTech等歐美公司。

至於資誠聯合會計師事務所會計師暨生醫產業協同負責人游淑芬認為，「資料庫」、「個人化藥物需求」和「AI」的加值應用是台灣精準治療產業的關鍵驅動因子，且台灣企業研發中精準療法藥物Pipelines豐沛，其中生物藥品占41.8％、小分子藥品占 33.6％、細胞及基因治療產品占24.6％。

台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙表示，台灣引以為傲的ICT產業和臨床醫療若能進一步結合，將有機會開創癌症精準醫療新世代，打造完整「精準健康」生態系，催化下一個台灣兆元產業。

台灣研發型生技新藥發展協會副理事長張鴻仁指出，未來的醫療體系應著重預防，運用科技結合醫學來改變過去既有架構，並強調以價值為基礎，朝「精準健康」努力。

財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳表示，公私協力模式（PPP）在推升台灣精準治療產業發展上具關鍵助益，包括打底基礎設施，優化生技產業發展環境，加速生醫數位轉型，並全面接軌國際市場。