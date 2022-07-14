八德封街又來啦！為協助商圈活絡發展、形塑商圈特色，臺北市商業處輔導台北市八德資訊商圈於本周六（16日）至7月17日於八德路一段(新生南路及金山北路間)封街舉辦「2022夏日樂園」活動。邀請傳說對決冠軍戰隊「ONE Team」蒞臨現場與粉絲同樂，並透過線上發票登錄抽獎方式，準備了總獎額超過15萬元的各式3C好禮，邀請市民朋友一同來參與。

臺北市副市長黃珊珊表示，八德資訊商圈擁有全臺最密集的3C店家，為市民購買3C產品的第一選擇，今年重啟封街擺攤活動，廣邀超過100攤特色店家現場販售文創商品，並首次邀請手遊戰隊與知名網紅蒞臨現場與民眾同樂，展現八德資訊商圈無窮的創意與活力。

台北市八德資訊商圈發展協會蔡振乾理事長表示，今年除恢復封街擺攤活動外，還設有充氣樂園邀請爸媽帶著小朋友一起同樂，即日起至7月24日在八德資訊商圈單筆消費滿千元並至活動官網登錄發票參加抽獎，即可參加「線上發票登錄抽獎」活動，將於111年7月27日抽出ROG筆電、PS5、Razer電競椅、3050顯卡、小米6手環等多項大獎。

值得一提的是，今年首度邀請傳說對決戰隊「ONE Team」蒞臨現場與市民同樂，並規劃互動集點抽好禮活動，讓粉絲有機會與選手近距離互動並取得戰隊限量周邊商品！此外，也邀請唄姬、月希、鐵牛及婷婷等4位網紅蒞臨現場與戰隊互動競技，並透過「工具人大富翁」活動，介紹商圈特色及各式優質產品。