北市闕姓男子去年與女友吵架，事後突然想向對方求歡，強脫對方衣褲，並有親嘴、觸摸對方下體等動作，事後遭女友驗傷提告，闕開庭時辯稱「她後來說不要，我就停下來了！」認為不構成性侵，士檢偵查後認為女方事後有去驗傷、提告，顯見闕之前行為已造成傷害，依妨害性自主罪起訴。

士檢調查，闕男去年11月前往內湖區女友住處，與對方發生口角，之後闕突然想向女友求歡，但生氣的女友完全沒有興趣，闕後來決定硬上，強行將對方外衣褲脫掉，並以手指撫摸、指侵女友下體。

女友在之前爭吵時，就有傳簡訊請陸姓友人來幫忙，陸證稱被害人簡訊裡有「他在我這」、「救命」，他當時看到立刻開車趕往女方住處，並有聽到兩人的爭吵聲。

陸另供稱，後來被害人一臉不悅走出來，闕男也追出，還想將她拉回住處，他見狀下車制止，闕最後才悻悻然離去，女方在車上就哭訴遭闕指侵，也決定驗傷、提告。

闕開庭時，強調當時的確想與女友發生關係，但後來對方說不要，他就有及時喊停，應該不構成性侵，但檢方根據女方及友人供詞，加上驗傷報告，認定闕的指侵行為，違反女方意願及造成身心傷害，依妨害性自主罪將他起訴。

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