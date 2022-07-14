三灣鄉高接梨品項非常多。（謝明俊攝）

前圓山空廚名師張連峯現場示範高接梨果雕技術。（謝明俊攝）

今年三灣鄉豐水梨評鑑比賽請來中興大學教授及農改場專長擔任。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌14日赴三灣鄉農會促銷苗栗高接梨。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌14日赴三灣鄉農會促銷苗栗高接梨，欣賞果雕作品。（謝明俊攝）

今年豐水梨外形圓潤，甜度雖略減，但適合長輩食用。（謝明俊攝）

三灣鄉豐水梨品鑑會14日舉行三灣梨農黃梁生奪冠

苗栗縣三灣鄉是高接梨的重要產區，三灣鄉農會14日上午舉行今年豐水梨評鑑比賽，共有來自7個鄉鎮市果農參賽，經過中興大學3名教授及農改場專家共同評選後，三灣鄉梨農黃梁中拿下冠軍梨寶座。據農改場助理研究員張雅玲分析今年高接梨品質，因今年雨水多、日照少，因此糖份略降，適合長輩們食用，果形外觀較為圓潤，果實略小，但果肉細緻，品質不輸以往。

苗栗縣是國內高接梨的主要產區之一，目前全縣栽植高接梨的面積約有1489公頃，產量約為2萬2千多公噸，主要栽種地區包括頭份、三灣、大湖、卓蘭、南庄、通霄及三義等7個鄉鎮市，嫁接品種包括了豐水、新興、蜜雪、甘露、晶圓、秋黃等品種，品項眾多，每種高接梨都有各自特色，適合民眾不同選擇。

三灣高接梨品種眾多，但以豐水梨為主，因此，三灣鄉農會舉辦豐水梨品鑑比賽也以豐水梨為主，今年參賽果農來自頭份市等7個鄉鎮市，共有90點參賽，每1點參賽果農提供2箱果品，每箱重量須在3650公克至3850公克之間。

今年品鑑比賽請來中興大學教授陳本源、林慧玲、陳昶霖3人，以及苗栗農改場的高接梨達人助理研究員張雅玲、苗栗縣政府農業處科長蕭至惠等人負責評鑑，根據外觀、果肉、甜度等項目，一一評鑑，評鑑結果由三灣鄉梨農黃梁生拿下特等獎，頭等獎共5名，也都是三灣鄉果農全數囊括。

據張雅玲分析今年高接梨的狀況，主要受到氣候不穩定，降雨多，日照減少等因素影響，造成平均氣溫較低，果實生長速度較緩慢，因此果實形狀較為圓潤，果肉也相當細緻，但因雨水多，致使甜度略降，但也因而更適合不宜過甜的長輩們食用。

為了促銷苗栗高接梨，苗栗縣長徐耀昌特地到評鑑會場開直播，向全國民眾推銷好吃又營養的苗栗高接梨，現場並邀請曾歷任圓山空廚、長榮空廚名師張連峯，到場示範果雕及以高接梨入菜烹飪菜式。