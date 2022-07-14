成人影片監製的知名YouTuber米砂（Misa）6月宣布結婚，成為幸福人妻，沉浸在新婚的幸福當中，也時常在社群上分享日常生活。近日她突然自爆「回歸社會」成為上班族，但還是同時兼顧頻道經營和AV拍攝，生活非常充實。

11日米砂透過IG發布限時動態哀怨道:「才放兩天，又要上班了。」或許是因為大部分網紅沒有確切的上下班時間。因此她也補充說明:「喔對了忘記說，我變成上班族了，最近回歸社會。」

米砂的近況日常是上班、拍攝A片以及Youtube拍攝，這樣三頭燒的行程也讓她忍不住發文表示:「都不知道一個禮拜怎麼過的。」

前陣子米砂被問起當AV監製後的月收入時，她大方回答:「跟追蹤數差不多吧!」當時追蹤數大約是67萬人左右，表示她一個月收入高達67萬台幣，十分驚人。也因此月前米砂在IG上公開徵才時，開出的待遇相當驚人，公司福利包括上班時間彈性、不定時舉辦員工聚餐，而除了3萬起跳的月薪之外，還有年終獎金、三節禮金跟季度獎金。

米砂突然自爆「回歸社會」成為上班族。（圖/米砂IG）

如今她突然宣布回歸成上班族，尚未進一步解釋原因，但像這樣特別的規劃也引起外界關注，引發網友熱烈討論。