台北市長柯文哲任內最後一個議會會期於今日展開，社民黨市議員苗博雅炮轟柯任內對捷運建設「沒有承先也沒有啟後」，面對環狀線南北環段流標還牽拖俄烏戰爭，甚至說高雄、桃園也是如此，但該預算早在2019年通過，當時根本沒有戰爭，批評柯遠不如前幾任市長，還說這就是市民在生活滿意度低的根本原因。

苗博雅質詢時批評，柯8年市長任內對捷運建設「沒有承先也沒有啟後」， 沒有新增任何一個新的規畫，都在做前人做過的事，捷運局長張澤雄也立刻起立護航，強調南北環段是在柯任內核定，她反嗆，柯市府確實有做一點，但前人規畫的民生汐止線、社子等，完全沒在其任內8年有新的東西。

苗博雅接著說，不過現在講都為時已晚，因為柯任期只剩半年，她想問到底南環段何時能標出，柯則說「早上已把台灣最重要的營建廠商找來談」，她追問，柯的施政報告中提及南北環段流標主因是俄烏戰爭、通膨，但戰爭是今年才發生，詢問柯是否清楚南北環段何時通過預算？

柯聽完此題後，笑稱自己不怕議員問，還說「你去看桃園跟高雄有那條標出？這是國家的問題」 ，卻遭苗博雅反嗆，這裡是台北市議會，談什麼桃園和高雄，且南北環段預算是2019年開始的連續性經費，結果到2022年還標不出去，「你告訴我們是俄烏戰爭，當時有戰爭嗎？捷運建設預算議會早就給你們了！」。

苗質疑，標不出去的理由，張澤雄過去在議會說過，主要是因廠商胃納量滿了、吃飽了，去標了別的縣市工程，才沒辦法做台北市，張回應「別的縣市跟我們狀況一樣，目前南北環段機電標和一個土建標都標出去，土建標還在努力」，苗則怒斥，那還有幾標沒標出去，議會殿堂大家都是明白人，不要打模糊戰。

苗批評，自己會特別不滿的原因是，南環段在她還沒出生時就在規畫，如今自己第一屆議員都當完了，預算也在她任內通過，結果開工遙遙無期，「這就是我們台北市民為何在生活上面滿意度低的根本原因」，但忠言逆耳，市長聽得進去的話，對未來政治路上會有幫助，聽不進去的話，那再多人想要給建言都沒有用。