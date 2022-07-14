日頭赤炎炎，不少人飯後都會來杯沁涼解渴的飲料，而在6、7年級生的回憶裡，買便當時老闆娘時常會附贈一包冰得透心涼的冬瓜茶，一飲而下暑氣全消，日前就有人在網路上討論，為何現在幾乎看不到這款經典冬瓜茶，貼文一出掀起討論，也有網友指出這款人氣飲品消失的暗黑內幕。

臉書粉絲專頁《爆笑硬派》日前發文詢問，「買便當喝過的舉手！不過到底為什麼一夕之間，就再也沒看過這款冬瓜茶了？」從貼文中的照片中可見，這款超懷舊的冬瓜茶，外包裝是令人熟悉的銀色，在燈光照射下還會產生反光，上面印了冬瓜茶三個大字，使用搶眼的黃紅配色，包裝下方更配上幾條青綠色的冬瓜圖樣。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「好懷念！真的滿滿回憶」、「還有楊桃造型的楊桃汁」、「喝完吹氣…碰！」、「小時候不知道為什麼，我就是很容易插爆它，都會噴射到旁邊的同學」、「便當的標配」、「以前補習班發便當的時候，最期待有這個」、「小時候買一包5元」、「不知不覺就消失了，都快忘記還有這個東西」、「專屬6、7年級的回憶」。

而就在眾多網友沉浸在美好回憶時，也有人點出這款經典冬瓜茶會消失的主要原因，「新聞踢爆說純化學製品，無冬瓜，之後就消失了」、「因為從頭到尾，它沒有一點冬瓜的成分，全部是化學合成的」、「食安問題」、「我一直都記得！冬瓜茶裡沒冬瓜！是化學的東西調製出來的」。

這款黑心冬瓜茶2005年被踢爆時一度引發軒然大波，位於樹林的飲品工廠，不僅設備老舊、地面骯髒濕滑，工廠內甚至找不到任何與「冬瓜茶」有關的天然材料，只有糖粉、香精及防腐劑「己二烯酸鉀」，經過自來水調製後，就送到包裝機裝袋，而飲品外包裝上還印有「不添加防腐劑」的字樣，讓人看了感到特別諷刺，業者也被勒令停業。