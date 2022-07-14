楊謹華（右）和彤彤在《民雄鬼屋》中飾演母女。（采昌、馬棋朵提供）

楊謹華今（14日）出席主演恐怖片《民雄鬼屋》媒體茶敘，戲外與老公結婚4年感情甜蜜的她，被問到如何詮釋片中婚姻不幸福的角色，楊謹華表示自己從小到大都喜歡聽別人分享故事，大家也都愛來找她分享，無論是工作或是感情，「我很喜歡當個傾聽者，思考後給一點中立的意見。」而她和老公Ben，當年就是透過黃嘉千和夏克立牽線認識，活動上不免被問起好友婚變一事，她僅表示該關心的都有關心，但不便透露太多。

談到楊謹華被夏靖庭擄走的戲份，導演劉邦耀回憶：「楊謹華是真的被綁起來扛走。」楊謹華表示該角色因為長期被媽媽當作是剋星，「其實已經中邪，精神狀態有些不正常，演出時心境和身體都有滿大的負荷。」還拍到膝蓋瘀青，但也語帶抱歉地說：「和夏哥是第一次合作，對他比較不好意思。我當下情緒很狂，反抗動作很大，可能還有點接近拳打腳踢。」拍攝前有和夏靖庭做充足的溝通，對方回「沒關係，都來」，讓她相當感恩。她也透露和夏靖庭拍動作戲時有不小心碰到胸肌和手臂，忍不住驚呼：「哇！有練過。」她慶幸說：「還好夏哥平常都有在健身，所以禁得起這個考驗，也幸好大家都很順利平安完成。」

談到面對這麼多中邪、撞鬼劇情，殺青後是否有陰影，她回應：「我進去工作現場時是百分百投入，但是練習一收工就切斷電源，回歸自己的生活。只是這次在現場很容易被嚇到，上一場拍完後，有時拍攝下一場還會陷入上一場情緒中，開始鼻酸、可憐自己的角色。」而片中飾演她女兒的彤彤在「地面爬行」的畫面令人毛骨悚然，她表示當時拍太多次，「爬到腰邊的骨頭腫起來。」還有片中一場溺水戲，必須在水溫攝氏7度時下水，一早拍了2小時後抽筋，讓導演不得不喊卡，她坦言冷到太深刻。《民雄鬼屋》7月29日上映。