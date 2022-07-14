浩子（左）、香蕉挑戰「香蕉Pocky」，驚呼眾人。（民視提供）

浩子（左）、香蕉玩遊戲太過投入。（民視提供）

民視《綜藝新時代》本周播出浩子、阿翔、籃籃、香蕉、舒子晨、宋羽葤帶大家到南投集集體驗香蕉農工作，在最後的香蕉分級體驗時，藝人「香蕉」獲得福利，可以挑選一個人一起「變熟」，香蕉傻眼又激動喊說要依照「個人口味」挑選，隨即挑選鋼鐵直男浩子，讓全場笑歪，籃籃拿出熟透的香蕉要他們挑戰「香蕉Pocky」，要他們一人咬一邊吃到最後，這樣臉貼臉緊靠一定可以變熟，在緊要關頭時雙臉最靠近時，浩子急著要躲開卻被阿翔「助攻一推」，讓2人嘴碰到嘴，浩子嚇得一把推開香蕉大喊：「你碰到我的嘴了啦！」

節目開場，浩子興奮表示職人很漂亮，還有「香蕉界林志玲」的美稱，接著就請她走台步出場，苗條且凹凸有致的身材，加上獨有的氣質驚豔眾人，一問之下才發現職人本名就叫稚淋，讓眾人大讚真的有像，然後職人帶著大家逛香蕉園，她解釋園區內香蕉種類高達110種，從觀賞型的到長的像樹、草、花，甚至像鞭炮的都有，當天除了要進行採蕉、分級、裝箱等農務，認真過後還會有香蕉大餐可以品嚐 。

接著請專業採蕉達人黃稚淋的爸爸黃榮炫，他說採香蕉需要相當的小心，一串大概是40公斤左右，從梯子直接拿下來很可能會因為太重摔壞，接著就問大家：「如果摔壞掉的話怎麼辦？」阿翔立刻搶答：「要賠」，讓黃大哥開心的笑說：「你這句真中聽」，浩子馬上指著他接話：「今天有事都找他！」讓全場大笑。黃大哥示範完後，換浩翔體驗採收，在浩子採下香蕉後，黃大哥馬上示範將香蕉甩扛上肩，他說通常都要一肩扛起才會比較方便移動。浩子見狀也不服輸，抓著香蕉就往肩上甩，過肩後馬上就露出得意的表情邊喊：「怎樣」，沒想到製作人故意整他，遲遲不喊卡還嗆他不要抖，讓他變情逐漸痛苦，最後求饒大喊：「好了沒！」，最後製作人才cue黃大哥幫忙。

輪到阿翔體驗時，因為當天蚊子很多，阿翔爬上樓梯後，動歪腦筋的浩子就假借打蚊子的名義，每當阿翔往上爬一步，他就打他一下，讓阿翔嚇的縮在梯子上，最後終於忍不住爬下梯子狂巴浩子的頭，兩人幼稚的行為讓現場笑翻。