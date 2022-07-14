雷電模擬器開發商炫指國際（XUANZHI INTERNATIONAL）於14日(今)宣佈，搭載了全新內核引擎的『雷電模擬器 9』已正式在官網上提供下載，另官網也於今日全面改版。『雷電模擬器 9』全面升級了Android 作業系統，有著比以往模擬器更快的七秒啟動速度，更低的電腦資源佔用，最佳化一系列如操作錄製、巨集指令等獨特功能。

自雷電模擬器專案成立以來，雷電模擬器已滿足全球累計三億玩家用戶的使用需求，支援19種國家地區語言，每日活躍玩家用戶超400萬以上。雷電3因電腦資源佔用在低配備電腦玩家中有著廣泛的使用率，雷電4更側重於支援更多的手機遊戲。而此次發佈的『雷電模擬器 9』是結合了雷電系列產品眾多特點的匠心之作，旨在為玩家們提供【更快，更穩，更流暢】的最佳遊戲體驗。

最流暢快速的 Android 模擬器『雷電模擬器 9』正式上線！

系統革新級加強—極致多開/更快啟動/適配更多電腦

升級改造的Android 9系統極致效能

隨著技術的發展，不少新上市的手機遊戲開始放棄支援低版本Android系統，而『雷電模擬器 9』採用的全新的Android 9內核引擎，整體效能得到了飛躍式的進步。全新的內核引擎加快了模擬器的響應速度和穩定遊戲幀率，對如《天堂M》《英雄聯盟：激鬥峽谷》《APEX mobile》等遊戲的多開穩定掛機、地圖加載速度與載入時的幀率抖動有非常大的幫助。

多開操作互不干擾

不同於市面上依賴於電腦VT技術的安卓模擬器，『雷電模擬器 9』可以與其它佔用電腦VT效能的軟體同時使用，這大大適配了不同玩家的電腦使用習慣，不需要再打開安卓模擬器時監測是否有其它的VT工作軟體在後台運行，支援更多電腦配備。

支援更多遊戲—持久運行/流暢畫面/穩定幀率

『雷電模擬器 9』擁有海量遊戲資源庫

『雷電模擬器 9』使用了Android 9 64位元框架，將同時支援需求Android 8.0以上64位元與32位元版本的遊戲安裝檔。這極大地減少了遊戲卡頓、不相容的問題。記憶體暫存管理與畫面渲染方面的優化，解決了絕大部分遊戲的隨機性閃退與長時間掛網不穩定的問題。

同時支援32位元與64位元遊戲的『雷電模擬器 9』引擎框架

如《楓之谷M》《蔚藍檔案》《賽馬娘》等在低版本Android系統中相容性較差，運行一小段時間就常出現閃退問題的遊戲，在『雷電模擬器 9』上均可以穩定流暢的遊玩，有著遠超其它模擬器的遊戲體驗。

高效的CPU／RAM利用－功能升級，穩定持久的多開掛機

『雷電模擬器 9』工程師專注於優化解決目前安卓模擬器對電腦配備的資源佔用問題，追求在高效能的體驗遊戲的同時，降低電腦設備的CPU、RAM資源使用率。『雷電模擬器 9』更進一步針對CPU使用率過高的大體量遊戲進行優化，如《天涯明月刀》在『雷電模擬器 9』上已可以滿幀60FPS長時間的穩定暢玩。

『雷電模擬器 9』體驗各種功能帶來的全新遊戲玩法

『雷電模擬器』一直專注於提升玩家的遊戲體驗，提供有各種獨特的模擬器功能，專門優化的鍵鼠映射按鍵，操作錄製，同步器，多開器，巨集指令等。這些功能可以幫助玩家擴展遊戲新的玩法，如透過模擬器多開器結合同步器可以實現遊戲刷初始首抽、掛機練等。

更少的資源佔用率大幅提高遊戲多開效能

全新適配的可客製化模擬器獨特功能

全民抓蟲送好禮，等你來參加！

為了慶祝『雷電模擬器 9』正式上線，雷電台灣官方在Facebook粉絲團頁舉辦了【全民抓蟲送MyCard】的上線活動。MyCard點數不用抽直接發，趕緊來參加吧！

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