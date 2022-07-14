受到通膨、升息及消費者需求衰退等影響，今年以來，台股出現劇烈崩跌，國安基金13日起進場護盤，金管會也在今（14日）天宣布啟動兩大措施救市，包括提醒上市(櫃)公司視資金調度狀況適時評估實施庫藏股，及放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。

金管會表示，台股集中市場加權指數今年以來(截至7月13日)下跌21.37%，且國內上市櫃公司營運表現尚稱穩健，且台股具高殖利率特性，建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化。

此外，金管會提醒，上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時依證券交易法規定評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。

統計自111年1月1日至7月13日止，上市櫃公司執行庫藏股件數合計61件，其中21件仍執行中(上市16件及上櫃5件) ，預定最大可買回金額約99億元。

另外，自明(15)日起投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

最近一次金管會放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍為2020年3月19日，實施期間大約3個月，投資人較常使用的擔保品為股票、債券以及基金。

金管會表示，7月7日到13日擔保維持率大約都有150％以上，這次放寬抵繳擔保品主要是觀察擔保維持率變化，最好時候可以高達170％。

至於救市措施，金管會表示，是依據國際情勢對總體經濟影響及台股表現、投資人信心等動態評估、適時提出相對應的措施，與國安基金進場並無相關。