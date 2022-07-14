國民黨撤遷來台後，轉帳撥用台北市中正區日產土地，無償取得458筆國有房屋基地，被黨產會認定是不當黨產，處分追徵8.6億多元，國民黨不服處分提起行政訴訟，台北高等行政法院判決國民黨敗訴、駁回訴訟。可上訴。

黨產會調查轉帳撥用土地案，認為國家行憲後，國民黨應實行黨國分離，將不動產使用權返還國有，卻利用黨國一體的政治支配力移轉登記為黨有，屬不當黨產，2017年6月處分追徵8億6488萬3550元。

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