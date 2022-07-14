國內今天新增2萬7597例本土個案、89例染疫死亡個案，其中最受關注的是，死亡個案包含一名40多歲女性，已打3劑疫苗、無慢性病史，在家中被發現昏迷，送醫後確診，急救後仍不治。對此，台大醫院感染科主任盛望徽分析，可能因為此女性雖無慢性病史，卻有急性疾病，新冠肺炎加劇該病的惡化，導致猝死。

指揮中心今表示，這名死亡的40多歲女性無慢性病史、曾接種3劑疫苗，家屬敘述，個案7月10日在睡覺、11日凌晨被發現昏迷、無心跳呼吸，家屬回想個案前幾天有咳嗽症狀，但未篩檢；緊急送醫PCR篩檢陽性確診，Ct值21.4，經急救無效死亡，死因是心肺衰竭和新冠確診。

盛望徽受訪時表示，該女性雖無慢性病史，但可能突然有急性疾病，例如心血管疾病，包括心肌梗塞、心律不整、中風等，「新冠肺炎可能加速該個案的死亡。」他並說，臨床上，確實可能發生此類死亡案例。