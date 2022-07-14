台積電14日召開法人說明會，財務長黃仁昭表示，第二季合併營收季增8.8％續創歷史新高，主要來自高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）、車用電子等相關強勁需求。以製程別來看，5奈米占第二季晶圓銷售營收21％，7奈米占第二季晶圓銷售營收30％，合計7奈米及更先進製程營收占比達51％。

黃仁昭表示，若以應用別來看，第二季包括智慧型手機、HPC運算、物聯網、車用電子、消費性電子等五大平台營收均較第一季成長，其中，HPC運算第二季營收占比達43％，連續2個季度超越智慧型手機。台積電第二季毛利率達59.1％，主要反應較佳的匯率、有效降低成本、以及漲價效應延續。

台積電預期第三季合併營收介於198～206億美元之間，約折合新台幣5,880.6～6,118.2億元，較第二季成長10.1～14.5％，平均毛利率介於57.5～59.5％之間，營業利益率介於47～49％之間。

黃仁昭表示，台積電第二季的營收表現受惠於市場對於高效能運算、物聯網、及車用電子相關應用的需求。邁入2022年第三季，台積電預期市場對於公司領先業界的5奈米及7奈米製程的持續需求將支持公司業績成長。