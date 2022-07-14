歷時三年研發打磨，由4399研發、Gamamobi代理的最新多文明戰爭策略遊戲《文明與征服：Era of Conquest》將於今（14）日20：00開啟全球先行服測試，測試期間不停服，玩家可透過PC、Android版本暢玩眾多精彩內容！

《文明與征服：Era of Conquest》講述了在泰拉大陸上，一群來自不同文明的領主，為了榮譽與兄弟，召集凱撒、海爾曼、埃及豔后等歷史名宿，集結華夏連弩兵、馬穆魯克等傳奇兵種，組建隊伍，結成聯盟，衝破迷霧，靠深謀遠慮合縱連橫，憑滿腔熱血逐鹿天下，征服所有不服，從大陸邊緣走向世界中心的史詩故事。

◎ 八大文明：合縱連橫、力抗外敵

《文明與征服：Era of Conquest》涵蓋了風格各異的八大歷史文明，在這裡可以體驗到多文明交鋒的震撼場面。無論是羅馬帝國的凱撒、德國的海爾曼還是埃及豔后都能納入麾下，與各國武將一起，合縱連橫，力抗外敵！

◎ 全球同服：千人同屏、超燃攻城

以次世代3D引擎打造的「恢弘地圖」更是遊戲一大特色，讓玩家彷彿置身於真實的戰場，120km*120km超大無縫沙盤地圖，可以容納6000名領主同場作戰，與好友結成聯盟，交友的同時也能一起建立屬於你們的帝國！

全球同服：千人同屏、超燃攻城

◎ 武將搭配：特色兵種，克敵制勝

在遊戲中，玩家可以運用各國統帥和特色兵種進行陣容搭配，無論是暴擊火燒流、集火突擊隊，還是武將控制隊，萬千陣容自由挑選。運籌帷幄之中，不僅可以暢快淋漓地操控千軍萬馬，還能打出以少勝多的經典戰役！

武將搭配：特色兵種，克敵制勝

◎ 策略致勝：不賣資源、不賣VIP

策略致勝：不賣資源、不賣VIP

《文明與征服：Era of Conquest》遊戲中不賣資源，不賣VIP，打造讓所有玩家都能公平競爭的遊戲環境，金錢不是影響戰局的關鍵，策略才是制勝的必備技能。即刻告別pay to win，擴張版圖各憑實力！

◎ 開疆拓土：目之所及，皆爲戰場

進入《文明與征服：Era of Conquest》遊戲城邦，隨時隨地想打就打，動動手指就能輕鬆解鎖迷霧下的世界，擴大主城範圍，在開放世界裡創造你的專屬領土與榮譽！值得一提的是，在這裡徵兵不耗資源，可以暢快對戰，開疆拓土，沒有後顧之憂！

開疆拓土：目之所及，皆爲戰場

本次先行服測試支持英語、德語、法語、葡語、阿拉伯語、日語、韓語、中文等9種語言。開放的國家和地區包括美國、加拿大、澳洲、英國、菲律賓、葡萄牙、巴西、印尼、科威特、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴林、卡達、德國、匈牙利、奧地利、瑞士、盧森堡、法國、比利時、韓國、日本、台灣、香港。

《文明與征服：Era of Conquest》全球先行服測試今日20：00正式開啟，來自世界各國的領主們，帶著你們的策略踏上征服的戰場吧！

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