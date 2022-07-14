女星元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和傻大姐的呆萌個性，被網封為「呆萌女神」，人氣很夯的元元活躍各大綜藝節目外，她在社群網站也擁有高人氣，先前她向粉絲宣布好消息，睽違2年推出寫真集，她積極在社交平台上宣傳，連許多海外的粉絲都購買了，可見強大號召力；近期她在節目上分享自己有次被節目突襲，沒想到意外走光，該影片上架之後就被黃標，最後只能下架刪除。

綜藝節目《小明星大跟班》戰袍睡衣爭霸戰特輯，請來許多身材火辣的女星上節目，其中女星元元在節目中自曝因為睡衣太性感害節目影片被下架，元元表示：「就是在被突襲的時候，我的衣服沒有穿好走光，然後上架的時候被黃標，所以就是要下架刪除。」

節目中還放出當時的影片，元元之前在自己的YouTube頻道開箱睡衣，拍影片之前特意問好友許凱皓喜歡哪種睡衣，沒想到許凱皓推薦了一件大尺度的性感睡衣，讓元元直呼：「你們可以幫我問一下，這是怎樣嗎？」該睡衣是旗袍造型，但前面的鈕扣間隔很大，就算穿上還是會有肉跑出來，讓元元在試穿時狂問：「這是什麼意思？欸這件能播嗎？會不會18禁？！」

元元調整睡衣時，不小心讓其中1個綁結爆開了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

元元穿上後由於胸圍傲人，將旗袍睡衣撐超開，感覺鈕扣只是勉強扣住，根本沒遮住身體多少，下一秒元元剛要坐直鈕扣就噴掉了，她趕緊摀住胸口，節目組也貼心幫忙打上馬賽克，她表示這件睡衣她有試過一次，結果因為開縫位置直接露點，才把內搭的黑色NuBra和安全褲穿在裡面。