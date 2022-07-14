大陸極目新聞14日報導，繼「天價雪糕刺客」後，網友們的錢包又被「荔枝刺客」盯上了。近日，北京一家高端商場上架了1049元（人民幣，下同，約合新台幣4563元）一斤（500公克）的荔枝，再次引發熱議，被網友們稱為「荔枝刺客」。7月14日，極目新聞記者走訪超市發現，該品種荔枝每顆價格在60元（約合新台幣260元）左右，上架兩天已賣空，預計最早明天會有貨。

此前，有網友發文稱，自己在超市購買了一盒名為「增城掛綠」品牌的荔枝，付款時才發現，這一小盒荔枝居然要969.28元。待仔細一看，這個品種的荔枝每斤單價高達1049元。網友調侃稱，「躲過了雪糕『刺客』，沒躲過荔枝『刺客』」。

極目新聞報導，7月14日上午11時許，在北京朝陽區的SKP商場負一樓超市看到，入口處靠右側的貨架上擺滿了五六個品種的荔枝，單價從59.9元一斤到699元一斤不等。價格最高的冰荔一盒大約有17顆，每盒價格在700元左右，不時有顧客選購。走訪一圈，並未看到「天價荔枝」增城掛綠。

「賣完了，今天沒有。」水果區銷售員說，增城掛綠品種的荔枝此前只上架了兩天，受到不少顧客喜愛，目前已經斷貨了。銷售員介紹，增城掛綠這款荔枝產自廣東，都是採摘後空運到北京，能保證新鮮度。另外，這種荔枝口感Q彈，甜度也比其他荔枝高，因此價格也更貴一些。

一盒1000元出頭，少的可能900多元。銷售員表示，一盒荔枝有15至20顆，平均下來一顆價格在60元左右。預計最早明天有現貨上架，超市早上10點開門，如果要買盡可能早點來選購。

據《時代周報》報導，2002年，廣州增城的一顆掛綠荔枝拍出了55.5萬元的高價，成為當時全球最昂貴的水果，入選金氏紀錄大全。