鄭瑋（左）與朱億宗（右）都將自己腳上的實戰球鞋送給心目中的MVP小球員。 （台灣運彩xT1聯盟提供）

T1職籃聯盟球季落幕，季外聯盟腳步不停歇，與台灣運彩推出「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，今日首站前進宜蘭壯圍國中，聯盟球星台灣啤酒英熊朱億宗和桃園雲豹鄭瑋化身鐵血教練，親自傳授職籃秘技，讓壯圍國中籃球隊16位小球員收穫滿載。

壯圍國中曾是JHBL乙組強權，由於地處偏鄉加上少子化，目前全校僅300位學生，但學校仍非常支持籃球隊。籃球隊教練林建智說：「我們球隊裡的小朋友，有些來自單親或隔代的家庭，靠著籃球隊可以幫助這些小朋友做好課業、生活等管理。很高興能夠成為T1 Wish希望列車第一站，小朋友們都很開心能和兩位球星們一起打球。」

桃園雲豹球星鄭瑋（中）技癢下場小試身手。 （台灣運彩xT1聯盟提供）

化身教頭的球星朱億宗和鄭瑋希望能讓小朋友體驗到職籃規格的訓練菜單，從熱身開始就要求小球員們動作必須到位。訓練結束後，兩位球星分別率隊展開5戰3勝的「矛盾3對3」對決，朱億宗和鄭瑋在一旁也看得手癢，決定下場小秀職業身手，小球員們也不示弱，把握難得機會，和球星們捉對廝殺。

活動尾聲朱億宗和鄭瑋舉辦小型簽名會，小球員徐子恩直接脫鞋給鄭瑋簽名，他說：「我以後比賽一定都穿這雙，希望有鄭瑋哥哥的加持，能讓我打出好成績。」小球員們也在活動結束後親筆寫下祝福卡片，送給兩位球星，讓鄭瑋和朱億宗深受感動。鄭瑋還勉勵小球員們勇敢追夢：「如果真心喜愛籃球，我鼓勵他們勇於追夢，希望未來能有一天看到他們在T1聯盟的舞台。」